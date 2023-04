Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

56,05 EUR +1,58% (21.04.2023, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

60,50 USD -6,11% (20.04.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (21.04.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Budish von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, gibt für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) das Kursziel von 74 USD aus.Benjamin Budish berichte, dass Coinbase Tage, nachdem der CEO Brian Armstrong angedeutet habe, dass das Unternehmen die USA als Reaktion auf die anhaltende regulatorische Unsicherheit verlassen könnte, seine internationale Strategie aktualisiert habe. Coinbase habe eine Nachricht veröffentlicht, in dem die Strategie aktualisiert worden sei, einschließlich der Ankündigung, dass eine Tochtergesellschaft eine Klasse-F-Lizenz von der Bermuda-Währungsbehörde erhalten habe, zusätzlich zu Einstellungen und/oder Produkteinführungen in Kanada, Brasilien und Singapur sowie einer potenziellen Lizenz für eine regulierte Börse in Abu Dhabi, so der Analyst in einer Research-Note.Medienberichten zufolge stehe das Unternehmen kurz vor dem Start einer Offshore-Derivatebörse, was seine Wettbewerbsposition in Übersee verbessern würde, obwohl der Wettbewerb intensiv sei, so das Unternehmen. Sollte Coinbase eine Börse in Übersee einführen, könnte der Umsatzanstieg ziemlich bedeutend sein", so Barclays.Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Coinbase weiterhin mit "equal-weight" ein. (Analyse vom 20.04.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: