Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

63,52 EUR +1,78% (14.04.2023, 14:21)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

68,95 USD +1,64% (13.04.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.04.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Patrick O'Shaughnessy von Raymond James:Patrick O'Shaughnessy, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unverändert mit "underperform" ein.Patrick O'Shaughnessy merke an, dass die Volumina der Coinbase-Plattform langfristig eine starke positive Korrelation mit den zugrunde liegenden Kryptowährungspreisen aufgewiesen hätten, aber diese "starke Korrelation scheint sich in den letzten zwei Jahren verringert zu haben"."Am interessantesten und für die Gewinnprognosen relevant ist vielleicht, dass die Volumina seit Jahresbeginn bis zum 11. April eine starke negative Korrelation zu den Preisen aufweisen", so der Analyst, der zu dem Schluss komme, dass, während die Kryptopreise selbst ein Tauwetter nach dem jüngsten "Krypto-Winter" erleben würden, zumindest im Moment nicht unbedingt das Gleiche für die Volumina von Coinbase gesagt werden könne.Patrick O'Shaughnessy, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Coinbase weiterhin mit "underperform" ein. (Analyse vom 13.04.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: