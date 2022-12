Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (08.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der heftige Crash bei Bitcoin und Co belaste die Geschäfte des Kryptobörsenbetreibers massiv. Für das laufende Gesamtjahr habe CEO und Mitgründer Brian Armstrong nun eine düstere Prognose abgegeben. Demnach würden sich Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zu Vorjahr wohl mehr als halbieren.Im vergangenen Jahr habe Coinbase rund 7 Mrd. USD Umsatz und etwa 4 Mrd. USD operativen Gewinn (EBITDA) erwirtschaftet, habe Armstrong in einem Bloomberg-Interview gesagt. Doch wegen dem Absturz des Kryptomarkts werde es im laufenden Jahr wohl nur halb so viel oder weniger.Für 2022 habe das US-Unternehmen Coinbase beim EBITDA bislang lediglich Einbußen von bis zu 500 Mio. USD angepeilt und auf eine Umsatzprognose verzichtet. Hier hätten Analysten jedoch im Schnitt bereits einen starken Rückgang auf rund 3,2 Mrd. USD auf dem Zettel gehabt.Grund für den Einbruch im operativen Geschäft seien die heftigen Kursverluste am Kryptomarkt wegen Makrofaktoren wie steigenden Zinsen sowie die Insolvenz der rivalisierenden Kryptobörse FTX, die in der Branche Sorgen vor einem Dominoeffekt ausgelöst hätten.So gesehen seien heftige Einbußen bei Umsatz und Ergebnis erst einmal keine große Überraschung, hätten den Aktienkurs aber dennoch auf einen neuen Tiefststand bei 40,30 USD gedrückt. Seit Jahresbeginn habe Coinbase nun mehr als 80% verloren und stehe damit noch schlechte da als der Bitcoin selbst. Anleger sollten die Coinbase-Aktie weiterhin meiden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.