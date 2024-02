NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

191,89 USD +15,83% (16.02.2024, 15:40)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Canaccord Genuity rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) und erhöht das Kursziel.Da die Volatilität und die Handelsvolumina in Q4 gestiegen seien, mit einem Follow-Through hier zu Beginn von Q1, habe das Geschäftsmodell von Coinbase gut funktioniert, heiße es in einer Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Kryptobörse erweitere Partnerschaften, liefere solide Rentabilität und habe wahrscheinlich einige Anteile übernommen. Das Analysehaus sage, dass die Handelsumsätze in Q1 eine starke Entwicklung gezeigt hätten, was die Voraussetzungen für ein solides Wachstum von Quartal zu Quartal schaffe, wenn die aktuellen Handelsumsätze anhalten würden.Canaccord Genuity hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 140 auf 240 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:166,54 EUR +8,30% (16.02.2024, 15:55)