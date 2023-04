Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Block.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

64,18 EUR +14,12% (11.04.2023, 21:58)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

70,19 USD 0,00% (11.04.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase verzeichne am Dienstag im Handel bei Tradegate zweistellige Kursgewinne. Seit Jahresbeginn habe sich der Kurs damit inzwischen verdoppelt. Selbst ein negativer Analystenkommentar und Meldungen über den Abgang eines hochrangigen Managers könnten die Stimmung dabei nicht trüben.Mit einem Plus von fast 17 Prozent klettere der Kurs am Dienstagnachmittag im hiesigen Handel wieder über die Marke von 65 Euro und nehme damit das Ende März markierte Jahreshoch wieder ins Visier. Dass das Kursplus an der Heimatbörse in New York am Dienstag mit rund acht Prozent ebenfalls deutlich, aber dennoch schmaler ausfalle, dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass die Aktie dort bereits am Montag zugelegt habe - während hierzulande feiertagsbedingt nicht gehandelt worden sei.Grund für die satten Kursgewinne sei unterdessen die starke Performance des Bitcoin, der in der Nacht auf Dienstag die wichtige 30.000-Dollar-Marke zurückerobert und seitdem auch verteidigt habe. Nach einer rund dreiwöchigen Verschnaufpause hätten damit nun wieder die Bullen das Ruder übernommen, was Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Comebacks wecke.Meldungen, dass Vishal Gupta, zuletzt Bereichsleiter im Produktmanagement, das Unternehmen verlassen werde, könnten die gute Stimmung dabei nicht trüben. Der scheidende Manager habe drei Jahre im Dienst von Coinbase gestanden und sei an der Einführung zahlreicher neuer Services und Dienstleitungen beteiligt gewesen. Nun wolle er sich anderen Projekten im Krypto-Bereich zuwenden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.Zudem hätten die Analysten von Mizuho ihr "underweight"-Rating für die Aktie bestätigt. Zur Begründung hätten sie unter anderem auf mangelnde Wachstumsperspektiven sowie mögliche Spätfolgen durch den Ausfall der kryptofreundlichen Banken Silvergate und Signature verwiesen. Allerdings lasse auch das die Anleger am Dienstag zunächst kalt.Gleichwohl seien die operativen und regulatorischen Risiken nicht zu unterschätzen. Daher sollten nur risikofreudige Anleger auf die spekulative AKTIONÄR-Empfehlung aufspringen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Coinbase-Aktie. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: