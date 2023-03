Börsenplätze Coinbase-Aktie:



79,18 USD +5,38% (21.03.2023, 16:19)



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (21.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Coinbase-Aktie habe sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt und klettere am heutigen Dienstagnachmittag kräftig weiter nach oben. Die Unterstützung vom Bitcoin halte sich dabei in Grenzen - die Digitalwährung trete aktuell auf der Stelle. Dafür habe ein extrem bullisher Analystenkommentar für Furore gesorgt.Analyst Bo Pei vom hierzulande eher weniger bekannten Broker US Tiger Securities habe die Coinbase-Aktie am Montag von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 65 auf satte 200 Dollar erhöht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung habe das rund 167 Prozent Luft nach oben entsprochen vom aktuellen Kursniveau seien es immer noch 155 Prozent.Grund für den Optimismus: Am Kryptomarkt "hat ein neuer Bullrun begonnen" und die Preise der Digitalwährungen seien nun einmal der wichtigste Faktor für Coinbase, so Pei. Ein neuer Bullenmarkt bei Bitcoin und Co würde dem Kryptobörsenbetreiber demnach "signifikantes" Umsatzwachstum bescheren. Daher habe US Tiger die entsprechenden Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 um 26 bzw. 50 Prozent über den Analystenkonsens angehoben.Während der Talfahrt der Aktie im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Experten ihre Erwartungen zuletzt deutlich gesenkt. Sollte das positive Momentum anhalten, dürften die Kursziele aber insgesamt wieder steigen.Seit Jahresbeginn habe die Coinbase-Aktie schon wieder mehr als 120 Prozent zugelegt. Unter der Prämisse eines neuen Krypto-Bullenmarkts sehe aber auch DER AKTIONÄR noch kräftiges Aufholpotenzial. Die spekulative Kaufempfehlung für die Aktie gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link