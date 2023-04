Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

56,24 EUR +0,90% (06.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

61,44 USD +1,09% (06.04.2023, 21:59)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Vor rund zwei Jahren sei der Kryptobörsenbetreiber mit Pauken und Trompeten an die Börse gegangen. Anfänglich sei die Euphorie riesig gewesen, doch spätestens durch den langen, eisigen Kryptowinter im vergangenen Jahr habe sich die Begeisterung deutlich abgekühlt. Seit dem Tief zu Jahresanfang gehe es mit dem Kurs von Coinbase allerdings zumindest wieder bergauf.Am 14. April 2021 habe Coinbase per Direct Listing ein fulminantes Debüt an der New Yorker Börse gefeiert. Ausgehend vom vorher festgelegten Referenzkurs von 250 USD sei der Kurs quasi aus dem Stand bis auf 429,54 USD nach oben geschossen und habe den ersten Handelstag letztlich 31% höher bei 328,28 USD beendet. Mit rund 62 Mrd. USD sei das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt bewertet gewesen.Während der Bitcoin im Laufe des Jahres 2021 noch kräftig zugelegt und im November seinen bisherigen Höchststand von rund 68.790 USD erreicht habe, sei bei der Coinbase-Aktie nach dem Kursfeuerwerk am ersten Tag relativ schnell die Luft raus gewesen. Über weite Strecken des Jahres habe sie sich aber noch recht solide oberhalb des Referenzkurses beim Direct Listing halten können.Auf die neuen Hochs am Kryptomarkt sei über den Jahreswechsel 2021/22 jedoch eine Konsolidierung gefolgt, die sich im weiteren Jahresverlauf zu einem veritablen Crash entwickelt habe. Darunter habe auch das operative Geschäft des Kryptobörsenbetreibers gelitten - schließlich werde im Kryptowinter wesentlich weniger gehandelt als im Bullenmarkt. Die Pleite großer Kryptoprojekte wie Terra, Celsius und Three Arrows Capital in der ersten Jahreshälfte 2022 sowie der überraschende Kollaps des Rivalen FTX im November hätten die Coinbase-Aktie zusätzlich schwer zugesetzt.Anfang Januar habe die monatelange Talfahrt bei 31,55 USD ihren bisherigen Tiefpunkt erreicht. Ausgehend vom Referenzkurs beim Börsengang habe sie damit rund 87% verloren, vom Rekordhoch sogar fast 93%.Für mutige Neueinsteiger, die von einer Fortsetzung der Erholung beim Bitcoin bis hin zu einem neuen Bullenmarkt ausgehen würden, sei das aktuelle Niveau aber durchaus interessant. Die Coinbase-Aktie könnte in diesem Fall zu den größten Profiteuren gehören, weshalb "Der Aktionär" Ende Februar eine entsprechende Comeback-Spekulation eröffnet habe. Wegen anhaltender Makro-Unsicherheit und dem wachsenden Regulierungsdruck sollten aber nur risikofreudige Anleger auf die Wette aufspringen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Block.