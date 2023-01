Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

48,70 EUR +0,79% (26.01.2023, 19:18)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

53,2244 USD +0,88% (26.01.2023, 19:05)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase habe einen starken Jahresstart hingelegt und im Januar bislang mehr als 50 Prozent zugelegt. Das Comeback am Kryptomarkt habe dabei kräftigen Rückenwind geliefert.Wedbush-Analyst Dan Dolev glaube aber nicht an eine Trendwende, sondern warne sogar vor neuen Tiefs. In einer aktuellen Studie habe der Experte sein "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt und den fairen Wert bei 30 Dollar belassen. Nach der starken Gegenbewegung komme das einer Warnung vor mehr als 40 Prozent Rückschlagpotenzial und einem neuen Tiefststand gleich.Grund für seinen Pessimismus liefere eine Umfrage seines Instituts zum aktuellen Trading-Verhalten unter mehr als 170 Coinbase-Kunden, die die Plattform für den privaten Kryptohandel nutzen würden. Fast 90 Prozent derer, die im Dezember wegen der Marktturbulenzen als Folge der FTX-Pleite inaktiv geblieben seien, hätten dabei angegeben, auch im Januar bislang nicht gehandelt zu haben.Hinzu komme: Auch ein Drittel derer, die im Dezember noch am Kryptomarkt aktiv gewesen seien, habe im Januar aufgehört zu traden. Das sei durchaus erstaunlich, wenn man bedenke, dass der Bitcoin seit dem Jahreswechsel im Hoch um fast 40 Prozent nach oben geschossen sei und die Kursverluste durch das FTX-Fiasko im November damit mehr als ausgeglichen habe.Auch der Marktanteil von Coinbase im Verhältnis zu 25 der weltgrößten Kryptohandelsplätze habe sich im Januar nicht nennenswert verbessert, so die Wedbush-Analysten."Privatanleger sind das Brot-und-Butter-Geschäft von Coinbase, da sie 2021 rund 83 Prozent der gesamten Erlöse beigesteuert haben", so Dolev. In Verbindung mit enttäuschenden Marktanteilsdaten und Anzeichen auf wachsenden Druck auf die Gebühren im abgelaufenen vierten Quartal erwarte er auch 2023 weiteren Gegenwind für die Umsatzentwicklung.Bereits für das abgelaufene vierte Quartal würden die von Bloomberg befragten Analysten mit scherzhaften Einbußen im operativen Geschäft rechnen. Demnach werde aktuell ein rund 77-prozentiger Umsatzeinbruch auf magere 585 Millionen Euro erwartet, während das bereinigte Ergebnis pro Aktie mit -2,22 Dollar tief in die Verlustzone rutschen solle. Im Schlussquartal 2021 habe Coinbase - unterstützt von der damaligen Bitcoin-Rally - noch Erlöse von 2,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 3,32 Dollar erwirtschaftet.Die Erholung am Kryptomarkt beflügelt derzeit auch die Coinbase-Aktie, die traditionell sehr stark mit Bitcoin und Co korreliere. Zwar dürften die eingetrübten operativen Aussichten nach dem heftigen Crash im Vorjahr inzwischen zum Großteil eingepreist sein. Grundsätzliche Probleme wie die hohe Abhängigkeit vom Privatkundengeschäft dürften aber zunächst bestehen bleiben. Coinbase steht daher aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: