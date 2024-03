Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

256,59 USD +0,95% (11.03.2024)



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.03.2024/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Raymond James:

Patrick O'Shaughnessy, Analyst von Raymond James, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "underperform" auf "market perform" hoch.

Der Analyst habe gesagt, dass seine langfristige Einschätzung von Coinbase zwar negativ bleibe, er aber nicht mehr glaube, dass "Underperform" das angemessene kurzfristige Investment-Rating sei. Je länger die Krypto-Rally anhalte, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konkurrent Coinbase mit einer disruptiven Preisstrategie angreife.

Raymond James habe auch weiterhin erhebliche Zweifel an den langfristigen Ertragsaussichten von Coinbase. Allerdings räume man ein, dass man die Auswirkungen der Zuflüsse von börsengehandelten Produkten auf die Bewertungen von Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen unterschätzt habe. Bis sich die Zuflüsse verjüngen und/oder umkehren würden, könnte die derzeitige Dynamik der Aktie von Coinbase anhalten.

Patrick O'Shaughnessy, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Coinbase von "underperform" auf "market perform" herauf. (Analyse vom 12.03.2024)