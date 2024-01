NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

128,199 USD +2,76% (22.01.2024, 21:59)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "neutral" auf "underweight" herab, mit einem unveränderten Kursziel von 80 USD.JPMorgan sehe Coinbase weiterhin als die dominierende US-Börse im Krypto-Ökosystem und als führend im Kryptowährungshandel und bei Investitionen weltweit. Das Researchhaus sei jedoch der Ansicht, dass der Katalysator bei den börsengehandelten Bitcoin-Fonds, der das Ökosystem aus dem Winter herausgeholt habe, die Marktteilnehmer enttäuschen werde. Die Preise für Kryptowährungen stünden bereits unter Druck, da Bitcoin unter 40.000 US-Dollar gefallen sei, und es bestehe ein größeres Potenzial, dass der Enthusiasmus für Kryptowährungs-ETFs "weiter nachlasse", was zu niedrigeren Token-Preisen, einem geringeren Handelsvolumen und geringeren zusätzlichen Einnahmequellen für Unternehmen wie Coinbase führe. JPMorgan sehe das Potenzial für 2024, ein schwierigeres Jahr für Coinbase-Aktien zu sein.J.P. Morgan Securities stuft die Coinbase-Aktie von "neutral" auf "underweight" herunter. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:111,82 EUR -5,03% (23.01.2024, 15:21)