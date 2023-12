Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

155,38 EUR +1,80% (22.12.2023, 12:50)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

168,03 USD +3,81% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.12.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von JMP Securities:Devin Ryan, Analyst von JMP Securities, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "outperform" ein.Die Auswirkungen von börsengehandelten Bitcoin-Spot-Fonds seien für Coinbase und die gesamte Branche positiv. Das Unternehmen sei "recht konstruktiv" in Bezug auf die branchenweiten Auswirkungen und sage, dass neue Kapitalwege erschlossen würden und eine positive Preisentwicklung die Akzeptanz im breiteren Raum weiter beschleunigen werde, wie es in vergangenen Zyklen der Fall gewesen sei.JMP sei der Ansicht, dass die höheren Handelsspannen im Einzelhandel heute keine unmittelbare Bedrohung für Coinbase darstellen würden. Coinbase habe das Potenzial, einer der wenigen Netzwerkgewinner in einer Branche zu werden, von der JMP erwarte, dass sie von hier an exponentiell wachse.Devin Ryan, Analyst von JMP Securities, stuft die Aktie von Coinbase Global unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 107 auf 200 USD angehoben. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: