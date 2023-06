Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsenaufsicht SEC habe mit Coinbase eine weitere große Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin verklagt. Die Aktie des US-Unternehmens sei daraufhin um zwölf Prozent in die Knie gegangen. Die Unsicherheit im Markt sei groß. Tech-Investorin Cathie Wood allerdings habe ihr Vertrauen offenbar nicht verloren.Wood bleibe ihrem Ruf als Antizyklikerin treu. Den Dip bei Coinbase habe sie zum Nachkaufen genutzt. Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest habe am Dienstag insgesamt 419.324 Coinbase-Aktien gekauft, wie aus den offiziellen Unterlagen hervorgehe.In ihrem Flaggschiff-ETF, dem ARK Innovation, sei Coinbase nun mit 5,4 Prozent gewichtet und belege damit Platz sechs unter den Holdings. Größte Position sei Tesla mit 11,5 Prozent. ARK Innovation halte insgesamt 6,3 Prozent an Coinbase und sei damit viertgrößter Aktionär.Noch sei unklar, wie sich der Fall Coinbase weiterentwickele. "Der Aktionär" sieht in Coinbase derzeit keinen Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link