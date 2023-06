Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (06.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Erst Binance, jetzt Coinbase: Die US-Börsenaufsicht SEC nehme Kryptobörsen zunehmend hart ran. Die verschärfte Gangart würden Beobachter auf den spektakulären Zusammenbruch des Branchenriesen FTX von US-Jungunternehmer Sam Bankman-Fried zurückführen - und die damit in Zusammenhang stehende Rolle der SEC. Die jetzt bekannt gewordene Klage gegen Coinbase bleibe für den Sektor nicht ohne Wirkung."Coinbase betreibe eine illegale US-Wertpapierhandelsbörse und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus", so die US-Börsenaufsicht SEC. Starker Tobak, mit dem Anleger da am Dienstag konfrontiert würden. Die SEC habe mit Coinbase eine weitere große Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin verklagt. Coinbase habe Kryptoanlagen zum Handel angeboten, die die SEC als Wertpapiere einstufe und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssten, habe es in der am Dienstag bei Gericht in New York eingereichten Klageschrift geheißen. Eine Stellungnahme des Unternehmens habe zunächst nicht vorgelegen.Coinbase-Chef Brian Armstrong liege schon länger im Clinch mit der SEC. So mache der Firmenblog des US-Unternehmens mit einem Beitrag vom März auf, dessen Überschrift laute: "Wir fragten die SEC nach vernünftigen Kryptoregeln für Amerikaner. Stattdessen bekamen wir juristische Drohungen." SEC-Chef Gary Gensler habe sich den häufig als zu lasch reguliert kritisierten Markt für Digitalwährungen zum Steckenpferd gemacht. Spätestens seit dem spektakulären Kollaps des Branchenriesen FTX von US-Jungunternehmer Sam Bankman-Fried - dem wegen Betrugsvorwürfen eine lange Haftstrafe drohe - stehe die SEC unter hohem Druck, die Zügel zu straffen.Mit der Klage gegen Coinbase verschärfe die Behörde ihre Gangart nun weiter. Am Vortag habe die SEC bereits Klage gegen den Betreiber der weltgrößten Krypto-Handelsplattform Binance eingereicht. Gensler habe Binance sowie Firmengründer und Chef Changpeng Zhao Täuschungen, Interessenkonflikte, Offenlegungsversäumnisse und kalkuliertes Hintergehen von Gesetzen vorgeworfen. So seien Investoren etwa hinsichtlich der Risikokontrollen und Handelsvolumen in die Irre geführt worden."Die Aktionen der SEC untergraben Amerikas Rolle als globales Zentrum für finanzielle Innovationen und Führung", habe es in dem Statement weiter geheißen. Bitcoin, Ether und andere Digitalwährungen hätten mit deutlichen Kursverlusten auf die Klagen der SEC reagiert. Die Aktie von Coinbase sei am Dienstag zeitweise um fast 20 Prozent eingebrochen.Coinbase ist nicht mehr laufende Empfehlung des "Aktionär". Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Leon Müller. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link