Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

111,58 EUR -6,86% (05.02.2024, 18:22)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

119,445 USD -7,56% (05.02.2024, 18:08)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (05.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Während Bitcoin und viele große Altcoins am Montag weitgehend auf der Stelle treten würden, gehe es für die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt teils deutlich bergab. Dem könne sich auch das Papiere des Kryptobörsenbetreibers Coinbase nicht entziehen. Mit einem Minus von rund 7,5% stürze die Aktie in Richtung einer wichtigen Chartmarke.Durch die Talfahrt zu Wochenbeginn testet die Coinbase-Aktie aktuell das bisherige Jahrestief vom 19. Januar bei 118,02 USD und habe es zeitweise sogar bereits unterschritten. Gelinge es ihr nicht, die wichtige Chartmarke zu verteidigen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben und die Korrektur Fahrt aufnehmen. Aus technischer Sicht würden dabei nun das Verlaufshoch von Mitte Juli 2023 bei 114,43 USD sowie die horizontale Unterstützung im Bereich von 112,50 USD in den Fokus rücken.Im Vorjahr sei der Kurs um fast 400% nach oben geschossen und Ende Dezember bei 187,39 USD auf den höchsten Stand seit rund 20 Monaten gestiegen. Seither sei er inzwischen allerdings wieder um gut 37% zugrückgekommen. Neben Gewinnmitnahmen nach der starken Performance im Vorjahr trage dazu u.a. auch die wachsende Sorge auf Seiten der Analysten bei, wonach Coinbase womöglich weniger stark als erwartet vom Geschäft mit den neu zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs profitieren könnte. Das Unternehmen fungiere bei zahlreichen dieser Produkten als Verwahrstelle.Am heutigen Montag gebe es jedoch keine unternehmensspezifischen Gründe für den starken Verkaufsdruck und auch am Kryptomarkt sei die Lage deutlich entspannter als bei den Papieren von Coinbase und anderen Unternehmen mit Krypto-Bezug. Der Bitcoin als digitale Leitwährung verliere auf 24-Stunden-Sicht lediglich rund 0,5%. Die Stimmung an der Wall Street werde aber durch aktuelle Konjunkturdaten und die jüngsten Aussagen von FED-Chef Jerome Powell zum Thema Zinssenkungen getrübt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.