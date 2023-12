NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.12.2023/ac/a/n)



Washington, DC (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Compass Point:Die Analysten von Compass Point stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 145 USD auf 200 USD.Die Preise für Krypto-Assets und die Handelsvolumina des Gesamtmarktes seen seit der letzten Aktualisierung der Coinbase Global-Schätzungen Anfang November "deutlich über unseren Erwartungen" gestiegen, angetrieben durch das Potenzial für niedrigere Zinssätze im Jahr 2024 und die Aufregung um die eventuelle SEC-Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs, so die Analysten gegenüber Investoren. Die Spot ADVs würden fast 50% über der vorherigen Schätzung von Compass Point für Q4 und sogar noch höher im Dezember liegen, wobei Coinbase an diesem Aufschwung teilgenommen habe.Die Analysten von Compass Point bestätigen das Rating "buy" für die Coinbase-Aktie. (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:146,44 EUR +4,24% (19.12.2023, 16:26)