Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

115,20 EUR +0,66% (19.01.2024, 11:50)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

124,34 USD -7,11% (18.01.2024)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von der Citigroup:Peter Christiansen, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN).Die Verteidigung von Coinbase gegen die Klage der SEC habe mit mündlichen Argumenten zur Abweisung des Falles begonnen, so der Analyst. In Anbetracht der Größe des Falles stimme die Citi mit der Auffassung überein, dass dieser Streit wahrscheinlich nicht allein durch Anträge gelöst werden könne - was die Phase des summarischen Urteils wahrscheinlich über ein Jahr hinausschieben werde.Christiansen bleibe bei seiner neutralen Einschätzung der Aktie "allein aufgrund des regulatorischen Risikos" und sage, dass jedes potenzielle Urteil erhebliche Auswirkungen auf das zukünftige Geschäftsmodell des Unternehmens haben könne. Allerdings habe Citi ihre Schätzungen und das Kursziel nach einem Anstieg der Kryptopreise um 53% seit Beginn des Quartals und einem Anstieg des Kryptovolumens um 105% deutlich zurückgesetzt.Peter Christiansen, Analyst der Citigroup, bewertet die Coinbase-Aktie unverändert mit "neutral". Das Kursziel werde von 90,00 auf 151,00 USD angehoben. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie: