Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden.



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse der Citigroup:

Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) aufgrund regulatorischer Unsicherheiten von "buy" auf "neutral" herab, mit einem Kursziel von 65 USD (zuvor: 80 USD).

Die Analysten seien weiterhin der Meinung, dass Coinbase in seiner Kategorie führend und eine der besser positionierten Plattformen sei, sollte es zu einer breiteren Integration mit dem traditionellen Finanzwesen kommen. Coinbase müsse sich nun jedoch für eine "rufgeschädigte Branche einsetzen und einen nachhaltigen Weg zur Einhaltung der Vorschriften ebnen". Die Analysten seien der Ansicht, dass die Aktie "durch dieses hohe Maß an Unsicherheit belastet" bleiben werde, bis die regulatorischen "Spielregeln" in den USA besser etabliert seien.

Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Coinbase von "buy" auf "neutral" herab. (Analyse vom 01.05.2023)