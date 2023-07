Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

95,74 EUR +2,02% (17.07.2023. 18:21)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

106,9044 USD +1,51% (17.07.2023, 18:55)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (17.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Unterstützt von der Erholungsrally am Kryptomarkt im Anschluss an das Urteil im Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple Labs habe auch die Coinbase-Aktie zuletzt kräftig Gas gegeben.Wie aus einer E-Mail an die Investoren hervorgehe, habe ARK Invest insgesamt fast eine halbe Million Coinbase-Aktien aus drei ETFs des Unternehmens verkauft. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs von 105,31 Dollar pro Aktie dürfte AKR dabei rund 50 Mio. Dollar erlöst haben. Es sei der zweite Verkauf von Coinbase-Aktien innerhalb weniger Tage gewesen, nachdem ARK bereits am Donnerstag Teilgewinne mitgenommen habe.Zuvor sei die Coinbase-Aktie im bullishen Marktumfeld der Vorwoche kräftig nach oben gesprungen. Alleine am Donnerstag habe sie fast 25 Prozent an Wert gewonnen - das größte Tagesplus seit dem Tag des Börsengangs Mitte April 2021. Erstmals seit fast einem Jahr habe sie dabei die 100-Dollar-Marke geknackt.Während der Schwächephase der vergangenen Monate habe ARK immer wieder nachgekauft. Selbst als der Kurs nach Bekanntwerden der SEC-Klage gegen das Unternehmen eingebrochen sei, sei AKR-Chefin Cathie Wood in die Bresche gesprungen. Nun könnten sich die Anleger nun über erste Teilgewinne freuen.Investiert habe ARK im Gegenzug unter anderem in weitere Aktien der Facebook-Mutter Meta, des US-Neobrokers Robinhood, des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen sowie des Mikrochip-Spezialisten Teradyne.Der Rebound der Coinbase-Aktie in den zurückliegenden Wochen sei durchaus beeindruckend. Das Unternehmen selbst sei aber trotz des positiv aufgefassten Urteils im Streit zwischen SEC und Ripple allerdings noch nicht aus dem Schneider, denn der eigene Rechtsstreit gegen die Aufsichtsbehörde habe noch nicht einmal begonnen.Nach Einschätzung des AKTIONÄR würden auch weiterhin die daraus resultierenden Risiken für das operative Geschäft überwiegen. Die Coinbase-Aktie steht daher aktuell nur auf der Watchlist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Favoriten unter den Krypto-Aktien seien aktuell die bereits sehr gut gelaufenen AKTIONÄR-Empfehlungen Marathon Digital (+143 Prozent), MicroStrategy (+60 Prozent) und Riot Platforms (+109 Prozent). (Analyse vom 17.07.2023)