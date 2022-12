Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

39,655 EUR +3,80% (12.12.2022, 18:24)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

41,775 USD +3,81% (12.12.2022, 18:10)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Coinbase-Aktie sei in der Vorwoche auf einen neuen Tiefststand gesackt. Während Analysten nach und nach die Kaufempfehlungen streichen würden und selbst CEO Brian Armstrong vor massiven Umsatzrückgängen warne, bleibe Cathie Wood von ARK Invest dem Unternehmen treu und habe zuletzt weitere Millionen investiert.Wie das Branchenportal CoinDesk und Berufung auf eine entsprechende E-Mail berichte, habe Woods Investmentgesellschaft ARK Invest weitere 78.982 Coinbase-Aktien gekauft. Basierend auf dem Freitagsschlusskurs von 40,24 USD dürfte der Nachkauf mit rund 3,18 Mio. USD zu Buche geschlagen haben. Die Coinbase-Position im ARK Innovation ETF steige dadurch auf 5,85 Mio. Aktien, deren Marktwert das Unternehmen auf rund 235,5 Mio. USD beziffere. Die Gewichtung von Coinbase im ETF beträgt seither 3,39%. Wood habe damit einmal mehr den Dip gekauft, denn just am Freitag sei die Coinbase-Aktie auf einen neuen Tiefststand gefallen. Zuvor habe Coinbase-Chef Brian Armstrong für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang um mindesten 50% in Aussicht gestellt und Mizuho-Analyst Dan Dolev vor weiteren Kursrisiken gewarnt.Woods neuerlichem Vertrauensbeweis zum Trotz habe die Coinbase-Aktie ihre Talfahrt zum Start in die neue Woche zunächst fortgesetzt und sei dabei zeitweise unter die 40-USD-Marke gefallen. Ausgehend vom Allzeithoch, welches kurz nach dem Börsengang im April 2021 erreicht worden sei, habe sie damit nun über 90% an Wert verloren. Angesichts dieser Entwicklung und den eingetrübten Aussichten im Kryptosektor stehe die Coinbase-Aktie derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2022)Börsenplätze Coinbase-Aktie: