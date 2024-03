Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Nach einem kurzen, aber kräftigen Rücksetzer am Dienstag hätten sich sowohl der Bitcoin als auch die Coinbase-Aktie schon einen Tag später wieder gefangen. Das kumulierte Bitcoin-ETF-Volumen steige weiterhin kräftig an und sollte für anhaltenden Auftrieb bei den Assets sorgen. Schon in wenigen Monaten könnten die ETFs einen namenhaften "Konkurrenten" überholen.Fast 100 Milliarden Dollar seien seit Auflegung mittlerweile kumuliert in die ETFs geflossen. Sollten die Zuflüsse in diesem Tempo weitergehen und die ETFs jeden Monat rund zehn Milliarden Dollar an Volumen gewinnen, könnten sie schon im Sommer größer sein als die vor mehr als 20 Jahren eingeführten Gold-ETFs. Das liege allerdings auch daran, dass zum Beispiel der SPDR Gold Trust in diesem Jahr bislang jede Woche Abflüsse verzeichnet habe.Das wäre natürlich ein weiterer Treiber für den Bitcoin und in Konsequenz auch den Kryptobörsen-Anbieter Coinbase, der auch als Verwahrstelle für die meisten ETF-Anbieter diene.Jedoch sei laut einem Bericht von Bitfinex nicht nur die Nachfrage nach den ETFs ein Preistreiber. Auch das Open Interest an Bitcoin-Futures habe ein Rekordhochs erreicht. Das deute darauf hin, dass die Anleger weiterhin zuversichtlich seien und die Rally noch nicht zu Ende sein könnte.Der Rücksetzer am Dienstag scheine nicht mehr als ein kurzer Schreckmoment gewesen zu sein. Zwar sei aus technischer Sicht eine größere Korrektur erst mit einem neuen Allzeithoch vom Tisch, doch die fundamentalen Daten würden klar dafür sprechen, dass der Bitcoin dieses bald erreichen werde.Anleger vergrößern ihre Coinbase-Position bei einem Ausbruch des Bitcoin auf ein neues Rekordhoch, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: