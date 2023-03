Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

50,55 EUR -7,97% (10.03.2023, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

53,50 USD -7,90% (10.03.2023, 16:21)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Kurse am Kryptomarkt seien in dieser Woche eingebrochen und auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Bitcoin und Co würden abverkauft. Die Papiere des Kryptobörsenbetreibers Coinbase seien alleine am gestrigen Donnerstag fast 8% tiefer aus dem US-Handel gegangen - und für Star-Investorin Cathie Wood damit offenbar ein Schnäppchen.Anders sei kaum zu erklären, dass ihre Investmentgesellschaft ARK Invest am gestrigen Donnerstag erneut im großen Stil Coinbase-Aktien gekauft habe. Mit insgesamt mehr als 350.000 Aktien, die auf Schlusskursbasis einen Gesamtwert von 20,6 Mio. USD gehabt hätten, sei es sogar der größter Coinbase-Nachkauf des laufenden Jahres gewesen.Dem Kurs de Coinbase-Aktie liefere das Bekenntnis von ARK Invest allerdings keine positiven Impulse. Zum Abschluss einer turbulenten Woche für Kryptos und Aktien gehe es am Freitag zum Handelsstart an der Wall Street um weitere 10% abwärts. Anleger, die der Comeback-Wette des "Aktionärs" gefolgt sind, sollten den Stoppkurs bei 40 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.