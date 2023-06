NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co:Die Analysten von H.C. Wainwright & Co stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Wainwright sehe den gestrigen Ausverkauf der Coinbase-Aktien, nachdem die SEC eine Klage eingereicht habe, in der dem Unternehmen vorgeworfen werde, als nicht registrierte Wertpapierbörse zu agieren, als Kaufgelegenheit. Während die Klage wahrscheinlich ein Überhang auf Aktien bleiben werde, da der Zeitpunkt und der Weg zur Lösung zu diesem Zeitpunkt ungewiss seien, bleibe Wainwright bullish für Bitcoin im nächsten Jahr, die historisch ein wichtiger Treiber für Coinbase's finanzielle Leistung gewesen sei. In der Zwischenzeit bleibe Coinbase die dominierende Krypto-Börse in den USA mit einem robusten Kundenstamm und bedeutenden kommerziellen Partnerschaften.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co bewerten die Coinbase-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 77,00 USD. (Analyse vom 07.06.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:48,68 EUR +0,85% (07.06.2023, 16:24)