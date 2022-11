Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

59,57 EUR +1,05% (04.11.2022, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

60,13 USD +7,76% (04.11.2022, 16:27)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (04.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Trotz auf den ersten Blick durchwachsener Quartalszahlen gehe es für das Papier der Krypto-Handelsplattform am Freitag zum Teil zweistellig nach oben. Neben deutlich mehr monatlich aktiven Nutzern als erwartet, überzeuge Anleger insbesondere die stark verbesserte Kostendisziplin des US-Unternehmens. Zwar sei Coinbase beim Umsatz mit 590 Mio. USD nicht nur mehr als 50% hinter dem Wert des Vorjahreszeitraums zurückgeblieben, sondern habe auch die Erwartungen der Analysten verfehlt, die von 654 Mio. USD ausgegangen seien. Dem Gewinn von 400 Mio. USD aus dem Q3 2021 sei nun ein Verlust von 545 Mio. USD gegenübergestanden. Zwar sei das Minus von der Wall Street bereits prognostiziert worden, doch der bereinigte Verlust pro Aktie habe mit 2,43 USD über den Schätzungen von 2,40 USD gelegen.Deutlich besser als erwartet sei derweil die Zahl der monatlich aktiven Nutzer ausgefallen. Mit 8,5 Mio. sei sie gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 (9 Mio.) etwas gesunken, habe jedoch klar über dem Analystenkonsens von 7,8 Mio. gelegen.Positiv sei auch die gestiegene Kostendisziplin des Managements ausgenommen worden. Unter anderem habe sich Coinbase bereits im Juni von 18% seiner Mitarbeiter getrennt, was in absoluten Zahlen 1.100 eingesparte Stellen bedeute.Neben den Quartalszahlen profitiere Coinbase am Freitag auch von der guten Stimmung im Krypto-Sektor. Eine Trendwende sei die Aktie sei aktuell noch nicht erkennbar, auch wenn "Der Aktionär" weiter von den Aussichten des Unternehmens überzeugt bleibe. Investierte Anleger könnten dabeibleiben, ein Neueinstieg dränge sich aktuell nicht auf, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link