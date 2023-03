Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Bo Pei von US Tiger Securities:Bo Pei, Analyst von US Tiger Securities, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "hold" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 65 auf 200 USD.Der Analyst mache ein "Non-Consensus-Call" mit einem hochgesteckten Kursziel, das ein Aufwärtspotenzial von 167% impliziere. Das Unternehmen glaube, dass der Kryptomarkt "einen neuen Bullenlauf begonnen hat", und sage, dass die Kryptopreise der wichtigste Faktor seien, den man bei einer Investition in Coinbase berücksichtigen sollte. Es glaube, dass ein Krypto-Bullenmarkt ein "signifikantes" Umsatzwachstum für das Unternehmen bringen werde.Nach der Überarbeitung seiner Schätzungen lägen die Umsatzschätzungen von US Tiger für 2023 und 2024 um 26% bzw. 50% über dem Konsens. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin liege bei etwa 500 Mrd. US-Dollar, während die Marktkapitalisierung von Gold auf 12,6 Billionen US-Dollar geschätzt werde, was dem 23,2Fachen von Bitcoin entspreche, was nach Ansicht von US Tiger langfristig ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Bitcoin bedeute.Bo Pei, Analyst von US Tiger Securities, stuft die Aktie von Coinbase von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde von 65 auf 200 USD mehr als verdreifacht. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: