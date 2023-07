NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

89,15 USD +9,78% (11.07.2023, 22:00)



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.07.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Simon Clinch von Atlantic Equities:Simon Clinch, Analyst von Atlantic Equities, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "overweight" auf "neutral" nach unten.Die Aktie habe sich um 60% von den jüngsten Tiefstständen erholt und das Risiko-Ertrags-Verhältnis sehe auf diesem Niveau angesichts der anhaltenden regulatorischen Herausforderungen und des "überraschend schwachen Volumenhintergrunds" weniger attraktiv aus, so der Analyst in einer Research-Note. Das Unternehmen habe das Kursziel von 70 auf 80 USD angehoben, um die Auswirkungen höherer Kryptopreise widerzuspiegeln, die Aktien jedoch angesichts des begrenzten Aufwärtspotenzials herabgestuft.Simon Clinch, Analyst von Atlantic Equities, stuft die Aktie von Coinbase von "overweight" auf "neutral" herab. (Analyse vom 12.07.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:81,32 EUR +0,44% (12.07.2023, 12:31)