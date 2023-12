NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (05.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 120 USD auf 160 USD.Das Krypto-Engagement der Privatkunden sei trotz der jüngsten Kursgewinne deutlich geringer als in den Vorjahren, da Google Search Trends zeigen würden, dass "Crypto" derzeit auf dem gleichen Niveau wie im Juli 2023 und 50% unter dem Durchschnitt des Jahres 2022 liege. Needham bleibe positiv gegenüber Coinbase als attraktiver Weg, um das wachsende Krypto-Asset-Universum zu spielen, das Überschneidungen in den wachstumsstarken Bereichen von Stablecoins, dezentralisierten Finanzen, nicht-fungiblen Token, Borrow/Lend-Anwendungen und "Yield Farming" umfasse.Die Analysten von Needham & Co bestätigen das Rating "buy" für die Coinbase-Aktie. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:128,08 EUR -1,63% (05.12.2023, 14:59)