Und Gensler habe noch ein drittes Argument angeführt: "Es ist wichtig, dass die Kommission bei der Festlegung ihrer eigenen Prioritäten für die Regelsetzung ihren Ermessensspielraum behält." Heiße im Klartext: "Wir entscheiden selbst, ob und wann wir uns dem Thema widmen."



Bei Coinbase finde diese Einschätzung keine Zustimmung. Kein Wunder, denn dort sitzte der Stachel gleich doppelt tief: Nicht nur, dass der Ruf nach klaren Regeln zurückgewiesen worden sei. Das Unternehmen sei in diesem Jahr auch auf Grundlage der bisherigen - und nach eigener Auffassung unzureichenden - Gesetze von der SEC verklagt worden.



Chefjurist Paul Grewal habe der Behörde in einer Reaktion "Arbeitsverweigerung" vorgeworfen und habe angekündigt, vor Gericht weiter für Klarheit kämpfen zu wollen, denn: "Niemand, der mit einem gerechten Blick auf unsere Branche schaut, glaubt, dass die Gesetzeslage klar ist oder dass es nicht noch mehr zu tun gibt."



Ein Lichtblick: Selbst innerhalb der Kommission sei die Entscheidung alles andere als einstimmig gewesen. Die SEC-Kommissare Hester Peirce und Mark Uyeda hätten sich ebenfalls enttäuscht über die Ablehnung der Petition geäußert. Sie würden nun hoffen, dass Interessengruppen weiterhin "Regeländerungen, Leitlinien und Ausnahmenregelungen vorschlagen, die eine sinnvolle Grundlage für die weitere Entwicklung der Kryptoindustrie in den Vereinigten Staaten bilden" könnten, heiße es in einer gemeinsamen Erklärung, aus der das Branchenportal "coindesk.com" zitiere.



Vorerst müsse die Kryptobranche aber weiterhin mit großer regulatorischer Unsicherheit zurechtkommen. Entsprechend negativ falle auch die Kursreaktion der Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt aus: Die Papiere von Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) würden am Montag im vorbörslichen US-Handel rund 3,5 Prozent verlieren. Die Aktien der Bitcoin-Mining-Firmen Marathon Digital (ISIN US5657881067/ WKN A2QQBE) und Riot Platforms (ISIN US7672921050/ WKN A2H51D) würden jeweils rund fünf Prozent verlieren. MicroStrategy (ISIN US5949724083/ WKN 722713) verliere mehr als drei Prozent.



Dass parallel der gesamte Kryptomarkt auf Konsolidierungskurs bleibe und der dabei Bitcoin am Montagmittag mit einem Minus von rund zwei Prozent auf 24-Stunden-Sicht um die 41.000-Dollar-Marke schwanke, sei für die Kurse der Krypto-Aktien ebenfalls nicht zuträglich.



DER AKTIONÄR bleibe aber dabei: Nach dem starken Lauf der letzten Wochen und Monate sei die aktuelle Konsolidierung kein Grund zur Panik - weder beim Bitcoin selbst noch bei Coinbase, MicroStrategy, Riot und Co. Anleger, die mittel- und langfristig auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung am Kryptomarkt spekulieren, bleiben daher weiterhin dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Denn auch wenn aktuell wieder etwas mehr Unsicherheit hochkomme, habe sich an den positiven Kurskatalysatoren für den Bitcoin - Stichworte: ETF-Hoffnung, Halving-Vorfreude und Zins-Fantasie - nichts geändert. (18.12.2023/ac/a/m)







