NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

54,22 USD -0,06% (15.06.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (16.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Seucrities USA:Dan Dolev, Analyst von Mizuho Seucrities USA, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN).Die Analyse der April-Volumendaten weise auf eine Verschlechterung der Anteilsverluste im Retail-Krypto-Handel für Coinbase im Vergleich zu Robinhood hin. Sie deute darauf hin, dass der Anteil von Coinbase am kombinierten Coinbase-Einzelhandels- und Robinhood-Krypto-Volumen im April tendenziell gesunken sei, im Vergleich zu dem ungefähren Verhältnis von 65% in den drei vorherigen Quartalen. Ein möglicher Grund dafür sei, dass die Kunden beginnen würden, sich gegen die höheren Handelsgebühren von Coinbase zu wehren, eine Praxis, vor der Robinhood vorgescheut habe.Dan Dolev, Analyst von Mizuho Seucrities USA, bewertet die Coinbase-Aktie unverändert mit "underperform". Das Kursziel laute nach wie vor 27,00 USD. (Analyse vom 15.06.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:50,89 EUR +2,71% (16.06.2023, 12:19)