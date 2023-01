Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

34,755 EUR -2,55% (10.01.2023, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

37,99 USD +14,22% (09.01.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Kryptobörsenbetreiber Coinbase reagiere mit weiteren Stellenstreichungen auf den anhaltenden Bärenmarkt bei Bitcoin und Co. Dass es soweit kommen müsse, sei laut CEO Brian Armstrong auch die Schuld "skrupelloser Akteure in der Branche" - ein Seitenhieb auf die Pleite des Konkurrenten FTX. Zudem warne Armstrong vor weiterem Gegenwind.Um im Krypto-Abschwung Kosten zu sparen, stehe bei Coinbase eine neue Entlassungswelle an. Wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, sollten weitere 950 Stellen gestrichen werden. Das entspreche rund einem Fünftel der Belegschaft. Bereits im Juni 2022 habe sich die Krypto-Firma von 18 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getrennt. Damals habe das Management auf "zu schnell" gestiegene Personalkosten während des letzten Bullenmarkts verwiesen.Durch die Entlassungen und weitere Restrukturierungsmaßnahmen sollten die Betriebskosten im laufenden ersten Quartal um 25 Prozent sinken, berichte CNBC. Allerdings sollten die Kosten im Zusammenhang mit dem Personalabbau, etwa für Abfindungen, mit 149 bis 163 Millionen Dollar zu Buche schlagen.Diverse Stresstests hätten laut Armstrong gezeigt, dass an Kostensenkungen derzeit kein Weg vorbeiführe und es "keine Möglichkeit" gebe, dies ohne Stellenstreichungen zu bewerkstelligen. Zudem sollten seinen Worten zufolge diverse Projekte "mit geringen Erfolgswahrscheinlichkeiten" beendet werden.Zur Begründung verweise der Coinbase-Chef auch auf den Kollaps der Kryptobörse FTX und steigenden Druck im Sektor wegen "skrupelloser Akteure in der Branche" - ein klarer Seitenhieb auf FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, dem die US-Behörden unter anderem Betrug und Untreue vorwerfen würden. Der Kollaps von FTX und die daraus resultierende Ansteckung habe der gesamten Branche geschadet, habe Armstrong gesagt und warne vor weiterem Ärger.Bei den Anlegern sorge die Meldung über einen weiteren Stellenabbau am Dienstag zunächst nicht gut an. Nachdem die Aktie dank einer ersten Gegenbewegung am Kryptomarkt zu Wochenbeginn rund 15 Prozent zugelegt habe, notiere sie im vorbörslichen US-Handel nun wieder rund 2,5 Prozent tiefer.Nach der brutalen Talfahrt im Vorjahr steht sie derzeit aber ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: