Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (25.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase habe seit Jahresanfang fast 180 Prozent zugelegt und die in der Vorwoche zeitweise die 100-Dollar-Marke zurückerobert. Die Sorgen der Anleger im Hinblick auf den Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC seien dabei schnell wieder in den Hintergrund getreten. Die Analysten seien allerdings weniger zuversichtlich.Der Schreck über die Klage der SEC gegen den Kryptobörsenbetreiber habe dessen Aktie im Juni kurzzeitig bis auf 46,43 Dollar gedrückt, doch anschließend habe sie zügig wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Innerhalb weniger Wochen habe sie in der Spitze rund 147 Prozent zugelegt und Mitte Juli bei 114,43 Dollar ein neues Jahreshoch markiert, ehe sie zuletzt wieder unter die 100-Dollar-Marke zurückgefallen sei.Rückenwind habe dabei zuletzt der durchaus überraschende Teilerfolg des Kryptofirma Ripple Labs in ihrem Prozess gegen die SEC sowie der daraus resultierende Kurssprung am Kryptomarkt geliefert. Rückschlüsse auf den Rechtsstreit zwischen der Aufsichtsbehörde und Coinbase würden sich daraus allerdings nur bedingt ziehen lassen.Entsprechens zurückhaltend falle daher auch die Einschätzung viele Analysten aus. Nach Bloomberg-Informationen liege das Zwölf-Monats-Konsensziel für die Aktie aktuell bei 77,32 Dollar - und damit rund 22 Prozent unter dem Wall Street-Schlusskurs am Montag.Ob und inwieweit Coinbase von der Belebung am Kryptomarkt in den vergangenen Monaten habe profitieren können, würden die Q2-Zahlen am 3. August zeigen. Dessen ungeachtet bestehe mit dem laufenden Rechtsstreit in den USA jedoch ein schwer kalkulierbares Risiko für einen wichtigen Teil des operativen Geschäfts."Der Aktionär" bleibt daher weiterhin an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.07.2023)