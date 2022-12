Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

38,205 EUR -5,78% (09.12.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

40,24 USD -6,00% (09.12.2022, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Coinbase-Aktie sei in dieser Woche auf einen neuen Tiefststand gefallen, aber selbst auf diesem Niveau womöglich noch zu teuer. Diesen Schluss lege zumindest das neue Kursziel der Investmentbank Mizuho nahe. Analyst Dan Dolev habe nämlich einen weiteren potenziellen Risikofaktor für das US-Unternehmen identifiziert.Dolevs Bedenken würden sich v.a. um das Engagement von Coinbase beim Stablecoin-Projekt USD Coin (USDC) drehen. Der Coin werde zwar von der Krypto-Firma Circle herausgegeben, jedoch von einem Konsortium namens Centre verwaltet, dem auch der US-Kryptobörsenbetreiber angehöre. So bekomme Coinbase einen Anteil an den Zinseinnahmen auf die Dollar-Bestände, die Circle als Sicherheit für den USD Coin vorhalten müsse, erkläre der Experte.Diese Einnahmen hätten im dritten Quartal schätzungsweise rund 10 bis 15% des Gesamtumsatzes von Coinbase ausgemacht. In Zeiten fallender Kryptokurse und nachlassender Handelsaktivität der Marktteilnehmer eine vermeintlich sichere Erlösquelle, aber womöglich nicht so sicher, wie viele glauben würden, warne Dolev. Denn durch die Vereinbarung steige der Anteil an den Zinseinnahmen, die Circle an Coinbase abdrücken müsse, kontinuierlich. Laut Bloomberg-Schätzungen könnten die Zinserträge von Coinbase im Geschäftsjahr 2024 auf rund 684 Mio. USD anwachsen - sofern Circle nicht auf die Idee komme, die Bedingungen neu zu verhandeln.Der Mizuho-Analyst betone in der Studie, dass dies eine rein hypothetische Annahme sei und es bislang keine konkreten Hinweise auf eine anstehende Nachverhandlung gebe. Die potenziellen Risiken, die daraus resultieren könnten, würden aber von der Wall Street unterschätzt. Und da die Zinserträge eine fast 100%-ige Gewinnmarge hätten, würden sich Änderungen auch unmittelbar im operativen Ergebnis (EBITDA) niederschlagen.Bleibe die Frage nach den Bewegründen, die Circle dazu veranlassen könnten, die aktuellen Bedingungen neu verhandeln zu wollen. Hier verweise Dolev darauf, dass Circle das einzige Unternehmen im Konsortium sei, das neue USD Coins schürfen könne und somit durchaus einen gewissen Hebel besitze. Zudem seien die Pläne des Unternehmens für einen SPAC-Börsengang unlängst geplatzt, was eine strategische Neuausrichtung des Geschäftsmodells zur Folge haben könnte.Für 2023 prognostiziere Mizuho einen Jahresumsatz von rund 2,4 Mrd. USD, was rund 27% unter dem Durchschnittswert aller von Bloomberg erfassten Schätzungen liege. Für das laufende Geschäftsjahr habe Coinbase-CEO Brian Armstrong in dieser Woche selbst bereits einen heftigen Einbruch im operativen Geschäft in Aussicht gestellt.Dolev habe die Coinbase-Aktie daraufhin von "neutral" auf "underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 30 USD gesenkt. Ausgehend vom letzten Schlusskurs vor Veröffentlichung der Studie am Freitag entspräche das 30% Verlustrisiko. Vom jüngsten Rekordtief in dieser Woche bei 40,30 USD seien es immerhin noch 26% Luft nach unten.Sollte dem Bitcoin nach der langen Talfahrt eine Gegenbewegung gelingen, dürfte auch die Coinbase-Aktie mit einem Kurssprung reagieren. Mit Blick auf die enormen Herausforderungen im operativen Geschäft überwiegen würden für den "Aktionär" hier jedoch ganz klar die Risiken. Daher stehe die Coinbase-Aktie aktuell auch nicht auf der Empfehlungsliste, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.