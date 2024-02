NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

166,75 USD +3,97% (15.02.2024, 18:12)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) hoch.Der Grund für die Hochstufgung sei der Anstieg der Bitcoin-, Ethereum- und allgemeineren Kryptowährungspreise, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Was zunächst ein "Sell-the-News-Ereignis" mit der Einführung von börsengehandelten US-Bitcoin-Spot-Fonds gewesen sei, habe sich nun in einen bedeutenden Bitcoin-Preisanstieg verwandelt. JP Morgan sei der Meinung, dass diese Bitcoin-Aufwertung zu besseren Spot-Bitcoin-ETF-Strömen beitrage, was wiederum die Bitcoin-Preise nach oben treibe und auch andere Token nach oben ziehe. Es sehe, dass die höheren Kryptowährungspreise das Aktivitätsniveau und die Ertragskraft von Coinbase nicht nur aufrechterhalten, sondern verbessern würden.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Coinbase-Aktie von "underweight" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 80 USD belassen. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:153,94 EUR +2,98% (15.02.2024, 18:26)