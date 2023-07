NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

107,00 USD +24,49% (13.07.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von 47 auf 49 USD.Während BofA Securities ihre GJ23-Nettoumsatzschätzung auf 2,59 Mrd. gegenüber dem Markt mit 2,74 Mrd. und ihre bereinigte EBITDA-Schätzung auf 374 Mio. gegenüber dem Markt mit 540 Mio. USD reduziert habe, habe sie ihre auf den Nettoumsatz 2023 angewendeten Multiplikatoren angesichts höherer Peer-Multiples leicht angehoben, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Trotz der Q2-Daten, die darauf hindeuten würden, dass Coinbase die Top-Line-Schätzungen deutlich verfehlen werde, sei die Aktie seit dem 15. Juni um etwa 60% gestiegen, da BlackRock und andere einen Antrag auf einen Bitcoin-ETF gestellt hätten. Unter der Annahme, dass diese Anträge genehmigt würden, könnte das Ausmaß des Gewinn- und Verlustvorteils für Coinbase aber nicht so signifikant sein, wie es der Aktienkurs zu implizieren scheine.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie und das Kursziel von 47 auf 49 USD angehoben. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:95,49 EUR +0,26% (14.07.2023, 11:41)