NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

159,7818 USD +3,77% (08.01.2024, 19:41)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underweight" ein, erhöht aber das Kursziel von 67 USD auf 110 USD.Der Analyst sage, dass sich das Börsenvolumen und die Preise der Vermögenswerte in den letzten Monaten erheblich verbessert hätten und sich der Rückgang der USDC-Marktkapitalisierung weitgehend stabilisiert habe. Während sich diese Dynamik kurzfristig fortsetzen könnte, sei in den Aktien von Coinbase bereits eine Menge Begeisterung eingepreist. Budish sehe die Aktien weiterhin als überbewertet an.Benjamin Budish, Analyst von Barclays, bewertet die Coinbase-Aktie weiterhin mit dem Raring "underweight". (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:145,50 EUR +3,34% (08.01.2024, 19:55)