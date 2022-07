Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (28.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Während die Erholungsrally am Kryptomarkt in die nächste Runde gehe, taumele die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase auch am Donnerstag immer weiter Richtung Allzeittief. Angesichts der schlechten Nachrichten der vergangenen Tage sei das auch kein Wunder.Medienberichte, wonach die US-Börsenaufsicht SEC gegen Coinbase ermittle, hätten die Aktie bereits am Dienstag um mehr als 20 Prozent einbrechen lassen. Konkret gehe es dabei um den Vorwurf, der Kryptobörsenbetreiber biete auf seinen Plattformen Kryptowährungen zum Handel an, die Charakteristika von Wertpapieren aufweisen würden - und unter entsprechend schärfere Wertpapierhandelsgesetze fallen würden.Die Frage, ob und welche Kryptowährungen unter geltendem US-Recht als Wertpapiere zu klassifizieren seien, beschäftige Branche und Aufsichtsbehörden bereits seit Jahren. Die SEC und das Krypto-Projekt Ripple würden sich beispielsweise seit 2020 einen Rechtsstreit um die Frage liefern, ob es sich beim XRP-Token von Ripple um ein Wertpapier handele.Einen ähnlich zähen Prozess würden die Anlege nun offenbar auch bei Coinbase fürchten, zumal in der SEC-Klage gleich von neun Coins die Rede sei, bei denen es sich nach Einschätzung der Aufseher um "unregistrierte Wertpapiere" handele. Coinbase weise die Vorwürfe vehement zurück.Die Coinbase-Aktie korreliere üblicherweise stark mit dem Kryptomarkt. Die heutige Erholungsrally bei Bitcoin und Co liefere ihr angesichts des schlechten Newsflows aber keine positiven Impulse. Stattdessen taumele der Kurs auch am Donnerstag weiter in Richtung des Rekordtiefs von Mitte Mai bei 40,83 Dollar.Anleger meiden die Aktie auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2022)