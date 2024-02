Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

174,30 EUR +13,68% (26.02.2024, 19:35)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

189,61 USD +14,24% (26.02.2024, 19:20)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Preis für die Kryptowährung Bitcoin sei weiterhin nicht zu stoppen. Am frühen Montagabend stehe der Bitcoin bei rund 53.400 Dollar und damit so hoch wie seit Ende 2021 nicht mehr. Im Sog der Kryptowährung setze auch die Coinbase-Aktie ihren Höhenflug fort. Ein neues Kaufsignal stehe vor der Tür.Sollte der Bitcoin die Marke von 53.000 Dollar nachhaltig überwinden, warte erst knapp unterhalb von 60.000 der nächste charttechnisch wichtige Widerstand. Mittlerweile müsse man sich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass die Kryptowährung bald das Rekordhoch bei knapp 69.000 Dollar anlaufen könnte.Im Zuge dessen steige auch Coinbase immer weiter. Die Aktie der Kryptobörse lege zum Wochenauftakt zweistellig zu und nähere sich dem Widerstand von Ende Dezember bei etwa 187 Dollar. Ein Ausbruch über diese Marke dürfte weitere Käufer anlocken und den Kurs in Richtung 206 Dollar treiben.Das Kursverhalten des Bitcoin und die Zuflüsse in die ETFs würden für weiter steigende Kurse der Kryptowährung sprechen. In dessen Schatten dürfte auch die Coinbase-Aktie weiter zulegen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Hinweis auf Interessenkonflikte: