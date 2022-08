Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase schnelle in die Höhe, nachdem die Kryptobörse eine Partnerschaft mit BlackRock angekündigt habe, die es ihren institutionellen Kunden ermöglichen werde, Bitcoin zu kaufen. Zwischenzeitlich habe das Plus bei der Aktie sogar 40 Prozent betragen.Die Dienstleistungen im Prime-Angebot des Unternehmens würden den Kunden von BlackRocks Portfoliomanagement-Plattform für institutionelle Anleger, Aladdin, zur Verfügung stehen, so das Unternehmen in seinem Blog. Coinbase werde Krypto-Handel, Verwahrung, Prime-Brokerage und Reporting-Funktionen anbieten. BlackRock sei mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 8 Billionen Dollar der größte Vermögensverwalter der Welt.Der Ticker COIN sei am Donnerstag auch zu einem der meistgenannten Namen auf Reddits WallStreetBets geworden und habe damit die Popularität von GameStop in dem Online-Forum übertroffen, wie der alternative Datenanbieter Quiver Quantitative berichte."Unsere institutionellen Kunden sind zunehmend daran interessiert, sich an den Märkten für digitale Vermögenswerte zu engagieren und konzentrieren sich darauf, wie sie den operativen Lebenszyklus dieser Vermögenswerte effizient verwalten können", habe Joseph Chalom, Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships bei BlackRock, in einer Erklärung gesagt. Die Partnerschaft werde es ihnen ermöglichen, "ihre Bitcoin-Engagements direkt in ihren bestehenden Portfolio-Management- und Handelsabläufen zu verwalten."Die Aktien von Coinbase hätten in letzter Zeit einen Höhenflug erlebt, und die Analysten seien sich nicht sicher gewesen, warum. Die Aktie sei am Mittwoch um 20% nach oben gesprungen. Bis zum Börsenschluss am Mittwoch seien die Aktien noch immer um fast 70% für 2022 gefallen.Der ungewöhnliche Kursanstieg von Coinbase in dieser Woche könnte damit zusammenhängen, dass Anleger, die gegen die Aktie gewettet hätten, ihre Short-Positionen hätten eindecken wollen, ein sogenannter Short Squeeze. Mehr als 22 Prozent der Aktien von Coinbase, die für den Handel verfügbar seien, seien laut FactSet leerverkauft. Da die Aktie also gelaufen sei, müssten diese Investoren die Aktie zurückkaufen, um ihre Verluste zu decken, was die Gewinne weiter anheize. (Analyse vom 04.08.2022)