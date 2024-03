Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

241,35 EUR +2,12% (25.03.2024, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

255,51 USD -2,48% (22.03.2024)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag nehme die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase zum Start in die neue Woche wieder Kurs auf ihr Mehrjahreshoch. Dass ARK Invest zuletzt weitere Anteile verkauft habe, könne die Stimmung nicht nachhaltig trüben. Stattdessen würden Kursgewinne am Kryptomarkt und ein positiver Analystenkommentar Schwung liefern.Die Coinbase-Aktie steige am Montag im vorbörslichen US-Handel um rund drei Prozent auf 263,00 Dollar. Damit nehme sie nun erneut das 27-Monats-Hoch vom vergangenen Donnerstag bei 276,38 Dollar ins Visier. Gelinge es der Aktie, diesen Vorsprung zum Start in den regulären Handel aufrechtzuerhalten, wären die Verluste vom letzten Freitag bereits wieder aufgeholt.Sinkende Kurse am Kryptomarkt sowie die Erkenntnis, dass Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest den jüngsten Kursanstieg genutzt habe, um 199.526 Anteile im Wert von rund 52 Millionen Dollar aus diversen ETFs zu verkaufen, habe am Freitag einen rund 2,5-prozentigen Rücksetzer vom jüngsten Mehrjahreshoch ausgelöst.Wachstumspotenzial sehe er aber auch über das das klassische Börsengeschäft hinaus. "Coinbase ist mehr als nur eine Börse, und die Dynamik in den Nebengeschäften nimmt weiter zu", so Ryan. In der Folge habe er sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 300 Dollar bestätigt.Seit der Erstempfehlung in Ausgabe 44/23 vor rund fünf Monaten habe sich die Coinbase-Aktie bereits mehr als verdreifacht. Dank dem aktuellen Bullenmarkt bei Bitcoin und Co sieht "Der Aktionär" aber auch weiterhin noch jede Menge Luft nach oben. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler. Mutige Neueinsteiger stellen an schwächeren Tagen einen Fuß in die Tür. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link