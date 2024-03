NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

265,3605 USD +3,60% (13.03.2024, 15:33)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von JMP Securities:Die Analysten von JMP Securities stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 220 USD auf 300 USD an.Das Analysehaus schätze, dass in den nächsten drei Jahren 220 Milliarden Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs fließen würden, ein Vielfaches dessen, was bereits geschehen sei, und Coinbase bleibe gut positioniert, wenn das Analysehaus richtig liege. JMP Securities sehe immer noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial, auch wenn die Aktie einen Höhenflug erlebt habe.Die Analysten von JMP Securities stufen die Coinbase-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:244,90 EUR +7,25% (13.03.2024, 15:48)