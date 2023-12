Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

130,22 EUR +1,54% (12.12.2023, 12:20)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

138,02 USD -5,87% (11.12.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Coinbase-Aktie habe in den vergangenen Monaten von der Stärke des Bitcoins profitieren können und sich seit Mitte Oktober zwischenzeitlich sogar verdoppelt. Jetzt stehe sie kurz davor, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Falls ihr dies gelinge, könnte sie im besten Fall um weitere 165 Prozent zulegen.Allein seit Mitte Oktober habe der Bitcoin um 50 Prozent zugelegt. Davon habe auch die Coinbase-Aktie profitiert, indem sie im selben Zeitraum von 73,93 Dollar auf zwischenzeitlich 146,74 Dollar gestiegen sei. Dadurch nähere sich die Coinbase-Aktie nun dem Hoch vom 20. April 2022 bei 154,96 Dollar.Sollte der Bitcoin-Kurs seinen Trend beibehalten, sehe es auch für die Coinbase-Aktie weiterhin vielversprechend aus. Bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 154,96 Dollar hätte der Kurs Luft bis zum März-Hoch 2022 bei 206,79 Dollar. Falls auch dieser überwunden werde, wären die nächsten Kursziele das Hoch vom 27 Dezember 2021 bei 281,99 Dollar und das November-Hoch 2021 bei 368,90 Dollar. Dies würde einen Kursanstieg von weiteren rund 165 Prozent entsprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coinbase-Aktie: