NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

50,22 USD -2,14% (03.05.2023, 16:44)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (03.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Seucrities USA:Mizuho Seucrities USA senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von 30 auf 27 USD.Die detaillierte Umsatzentwicklung deute darauf hin, dass der Betreiber der Krypto-Handelsplattform sowohl im zweiten Quartal als auch im Geschäftsjahr 2023 um mindestens 20% hinter den Konsensschätzungen zurückbleibe, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Gedämpfte Handelsvolumina und ein starker Rückgang der Marktkapitalisierung von USD-Coins würden wahrscheinlich die Transaktionseinnahmen und Zinserträge von Coinbase belasten. Mizuho Seucrities USA habe seine Umsatzschätzungen für 2023 um 9% gesenkt und liege nun 20% unter dem Konsens.Mizuho Seucrities USA hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 30 auf 27 USD reduziert. (Analyse vom 03.05.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:45,48 EUR -2,37% (03.05.2023, 16:56)