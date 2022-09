(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Cogia AG:



Cogia (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC) bietet branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web-Quellen, aber auch aus internen Daten an. Dabei übernimmt Cogia für seine Kunden auch - wenn gewünscht - das komplette Management der eigenen Social-Media-Kanäle. Zu den Kunden von Cogia zählen unter anderem Volkswagen, BMW, Lufthansa, ATU, Commerzbank und Continental. Cogia baut durch Akquisitionen ein Lösungsportfolio auf, das auf künstliche Intelligenz-basierte innovative Cloud-Lösungen in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring bietet und auf Marktforschung und Open Source Intelligence basiert. Durch seine Akquisitionsstrategie strebt Cogia an, die Marktführung im KI- Cloud-basierten Lösungsmarkt in Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erreichen. (28.09.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cogia-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226, WKN: A3H222, Ticker-Symbol: 8HC).Die Cogia AG sei als Anbieter von KI-basierten, semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie mit dem Fokus auf Customer Experience in sehr dynamischen Märkten unterwegs. Das Management plane organisch und anorganisch stark zu wachsen. Durch die Übernahme der elastic.io habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 der Umsatz um 207,1% auf 1,28 Mio. EUR (VJ: 0,42 Mio. EUR) gesteigert werden können. Das EBITDA sei überproportional zum Umsatz um 347,7% auf 0,59 Mio. EUR (VJ: 0,13 Mio.EUR) verbessert worden, was einer Margensteigerung von 31,7% (GJ 2020) auf 46,2% (GJ 2021) entspreche. Aufgrund der hohen planmäßigen Abschreibungen auf Firmen der elastic.io (rund 1,25 Mio. EUR annualisiert) habe sich das EBIT auf -0,81 Mio. EUR reduziert (VJ: -0,28 Mio. EUR). Das Netto-Ergebnis habe sich ebenfalls auf -0,81 Mio. EUR belaufen (VJ: -0,32 Mio. EUR).Das Unternehmen schließe zahlreiche internationale Verträge und Kooperationen und sollte nach Erachten der Analysten der GBC AG auch in Zukunft noch dynamisch wachsen. So habe die Cogia AG zwei Kunden aus Sierra Leone gewinnen können, eine Ölgesellschaft und ein Diamanten-Unternehmen. Darüber hinaus zähle nun auch ein führender Hersteller für Medizinprodukte aus Brasilien zu den Kunden der Cogia AG. Auch sei eine strategische Partnerschaft mit der CPIA GmbH eingegangen worden, welche die Openpack-Plattform entwickelt habe, die Wellpappfabriken, Lieferanten, Software-Hersteller etc. miteinander verbinde.Weiterhin habe Cogia zuletzt mit dem Socializer Messenger ein einzigartiges Kommunikationstool für den Unternehmens- und Behördeneinsatz gelauncht, das höchste Sicherheitsanforderungen erfülle. Zudem sei Cogia im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens in das Accelerate Aichi Landing Pad Programm von 500 Global aufgenommen worden. Über das Programm sollte Cogia gute Kontakte und möglicherweise Vertriebserfolge in Japan erzielen können.Zur Weiterentwicklung der Technologie kooperiere die Cogia GmbH mit dem Professor Dr. Johannes Busse, einem Experten für Data Science, Ontologie, KI und Text Mining von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut (HAW Landshut). Insgesamt sei Cogia international sehr aktiv, um neue Kunden zu gewinnen. Die Analysten der GBC AG würden ein dynamisches Umsatzwachstum erwarten und Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1,96 Mio. EUR prognostizieren, gefolgt von 3,63 Mio. EUR im Jahr 2023.Aufgrund des gestiegenen risikolosen Zinssatzes und der leicht reduzierten Wachstumserwartung hätten die Analysten der GBC AG ihr Kursziel auf Basis des DCF-Modells auf 3,23 EUR (bisher: 3,72 EUR) je Aktie reduziert.Es besteht weiterhin ein hohes Upside-Potenzial bei der Cogia-Aktie und Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.09.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: