NYSE-Aktienkurs Coeur Mining-Aktie:

2,19 USD -4,78% (09.11.2023, 22:00)



ISIN Coeur Mining-Aktie:

US1921085049



WKN Coeur Mining-Aktie:

A0RNL2



Ticker-Symbol Coeur Mining-Aktie Deutschland:

CDM1



NYSE-Ticker-Symbol Coeur Mining-Aktie:

CDE



Kurzprofil Coeur Mining Inc.:



Coeur Mining Inc. (ISIN: US1921085049, WKN: A0RNL2, Ticker-Symbol: CDM1, NYSE-Symbol: CDE) (früher Coeur d'Alene Mines Corporation) ist ein US-amerikanischer Silber- und Goldproduzent. Die Aktiva erstrecken sich auf die USA, Mexiko, Bolivien, Argentinien und Australien. Zu dem Minen gehören Palmarejo, Mexico; San Bartolome, Bolivien; Kensington und Rochester, USA; Endeavor, Argentinien sowie Wharf Gold, USA. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coeur Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silber- und Goldproduzenten Coeur Mining Inc. (ISIN: US1921085049, WKN: A0RNL2, Ticker-Symbol: CDM1, NYSE-Symbol: CDE) unter die Lupe.Der US-Konzern habe vorläufige Produktionszahlen vorgelegt, in denen sich der Ausbau der Rochester-Mine im US-Bundesstaat Nevada sich positiv bemerkbar mache. Coeur Mining sei immer etwas klamm bei Kasse gewesen, das sollte sich nun aber langsam ändern. Es sollte wieder bei einer entsprechenden Entwicklung der Edelmetallpreise positiver Cashflow generiert werden. Anleger, die eine etwas riskantere Spekulation suchen würden, hätten bei Coeur Mining einen sehr guten Hebel auf den Gold- und Silberpreis, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coeur Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coeur Mining-Aktie:2,05 Euro -4,74% (09.11.2023, 22:26)