NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

61,24 USD +0,89% (21.02.2024, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (22.02.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) hat kräftig an der Preisschraube gedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dennoch würden die Kunden weiter zugreifen. Im Schlussquartal sei der Umsatz um 7,2 Prozent auf 10,85 Mrd. Dollar gestiegen und damit stärker als erwartet. Das größte Wachstum habe der Getränkeriese in Lateinamerika erzielt. Auch an den Ergebniskennziffern hätten Analysten wenig auszusetzen gehabt. Zwar sei der Gewinn je Aktie (EPS) um 2 Prozent auf 0,46 Dollar zurückgegangen. Im Vorjahr allerdings hätten Sondereffekte etwas Aufwind gegeben. Bereinigt um diese und andere Einflüsse, habe das EPS bei 0,49 Dollar gelegen und damit nicht nur 10 Prozent über dem Vorjahr, sondern auch auf Höhe der Analystenerwartungen.Auch das für 2024 in Aussicht gestellte organische Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent sowie das prognostizierte Gewinnwachstum je Aktie von 4 bis 5 Prozent kamen am Parkett an - ebenso wie die Erhöhung der Quartalsdividende von 0,46 auf 0,485 Dollar je Anteilschein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 7/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:56,23 EUR -0,69% (22.02.2024, 11:30)