Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

53,72 EUR +0,47% (08.11.2023, 11:33)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

57,18 USD +0,37% (07.11.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (08.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ein Basisinvestment.Die US-Aktienbörsen hätten am Dienstag dank eines anhaltenden Zinsoptimismus an ihre moderaten Gewinne zum Wochenstart angeknüpft. Davon hätten vor allem die Technologiewerte an der NASDAQ profitiert. Die freundliche Stimmung lasse auch die Coca-Cola-Aktie weiter in die Höhe klettern, nachdem der Titel zuvor einen starken Kursverlust habe verkraften müssen.Nach anfänglich etwas tieferen Notierungen hätten sich die Kurse im Handelsverlauf berappelt. Der Dow Jones sei zum siebten Mal in Folge gestiegen und habe im Handelsverlauf den höchsten Stand seit fast sieben Wochen erreicht. Der US-Leitindex habe 0,2 Prozent im Plus bei 34.152 Punkten geschlossen und damit seine Gewinnserie der vergangenen sieben Handelstage auf mehr als 5 Prozent ausgebaut. Für den marktbreiten S&P 500 sei es am Dienstag um 0,3 Prozent auf 4.378 Zähler nach oben gegangen.Seit August stehe eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett unter Druck. Neben Konjunktursorgen würden auch die neuen Abnehm-Spritzen belasten und die Sorge, dass die großen Konsumriesen bald weniger Geld verdienen würden. Bisher sei davon allerdings keine Spur zu sehen. Der multinationale Getränkeriese liefere erneut mit einem Umsatzanstieg im dritten Quartal 2023 auf 12,0 Milliarden US-Dollar ab. Damit zeige das Unternehmen seine robuste Marktposition und überzeuge mit seiner erfolgreichen Markenstrategien.Nachdem die Aktie auf ein Jahrestief bei 51,55 Dollar gefallen sei, hätten Schnäppchenjäger zugegriffen. Die psychologisch wichtige 50-Dollar-Marke liefere einen starken Support. Inzwischen notiere der Titel wieder stabil über der 55-Dollar-Marke. Mit dem Ausbruch über den GD50, der bei aktuell rund 56,40 Dollar verlaufe, sei zudem ein frisches technisches Kaufsignal ausgelöst worden.Der Titel bleibt ein Basisinvestment und wirft zudem eine attraktive Dividende ab, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Coca-Cola-Aktie. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link