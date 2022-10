Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

59,70 EUR +2,21% (25.10.2022, 15:15)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

59,61 EUR +2,88% (25.10.2022, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

57,77 USD +2,88% (24.10.2022, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (25.10.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola:-Zahlen übertreffen Erwartungen der Wall Street - AktiennewsDer US-Riese Coca Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) legte heute einen Finanzbericht vor, der die Analysten erneut positiv überraschte, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe seine jährliche Wachstumsprognose angehoben. Die Aktien seien vorbörslich um 3% gestiegen.- Umsatz: 11,05 Milliarden Dollar gegenüber Prognose 10,52 Milliarden Dollar (Refinitiv)- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,69 Dollar gegenüber Prognose 0,64 Dollar (drittes Quartal 2021: 0,57 Dollar (Refinitiv)- Nettogewinn: 2,83 Milliarden DollarFür 2022 erwarte das Unternehmen ein EPS-Wachstum von 6 bis 7%, nachdem es zuvor von einer Spanne von 5 bis 6% ausgegangen sei. Coca-Cola habe auch seine Umsatzwachstumsprognose auf 14 bis 15% von zuvor "konservativen" 12 bis 13% angehoben.Das Unternehmen habe gezeigt, dass die Verlagerung des Preises auf die Verbraucher zu höheren Einnahmen geführt und sich für das Unternehmen ausgezahlt habe. Die Käufer seien bereit gewesen, mehr für die Produkte zu bezahlen. Das Segment der kohlensäurehaltigen Getränke, einschließlich des Flaggschiffs von Coca-Cola, habe einen Anstieg der Verkaufsmenge um 3% verzeichnet. Die Verbraucher hätten auch bereitwillig zu zuckerfreien Produkten gegriffen. Coca-Cola Zero habe dabei mit einem Rekordumsatzwachstum von 11% gegenüber dem Vorquartal hervorgestochen. Die Sparten Sportgetränke sowie Tee und Kaffee hätten ein Wachstum von 5% verzeichnet. Dazu hätten die Marken Powerade und Bodyarmor sowie die Costa Coffee-Kette beigetragen.Die ausgezeichneten Ergebnisse von Coca-Cola seien keine große Überraschung angesichts des sehr guten Berichts von PepsiCo vor zwei Wochen, mit dem die Berichtssaison in den USA eröffnet worden sei. Beide Unternehmen würden über den von Buffett beschriebenen "breiten Graben" verfügen, d. h. sie hätten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in der Branche und könnten Kapital anziehen, das in einer Rezession einen "sicheren Hafen" suche. Es wäre jedoch ein Fehler anzunehmen, dass die Aktien solcher Giganten für immer "kugelsicher" bleiben würden. So habe es beispielsweise 14 Jahre gedauert, bis der Aktienkurs von Coca-Cola den Höchststand von 1998 durchbrochen habe, obwohl die Nachfrage nach den Getränken ungebrochen gewesen sei.Börsenplätze Coca-Cola-Aktie: