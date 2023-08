NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

60,92 USD -0,23% (10.08.2023, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (11.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Die Coca-Cola-Aktie sei ein Liebling von Warren Buffett. Laut eigenen Angaben würde das Orakel von Omaha niemals auch nur eine einzige Aktie des Unternehmens verkaufen. Bei einer aktuellen Studie der Ratingagentur Morningstar komme der Getränkeriese hingegen nicht so gut weg. Alternativen gebe es jedenfalls genug.400 Mio. Coca-Cola-Aktien würden sich im Portfolio der Buffett-Holding Berkshire Hathaway befinden. Seine viertgrößte Position im Gegenwert von 24 Mrd. USD liege seit dem Jahr 2006 unangetastet in seinem Portfolio. Laut Morningstar sei die Aktie aber überbewertet. Das aktuelle KGV von 23 liege hingegen genau im historischen Durchschnitt. Die Wettbewerbsposition von Coca-Cola sei stark und werde auch in Zukunft ein kontinuierliches, wenn auch überschaubares Umsatz- und Gewinnwachstum fördern, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:55,6428 EUR -0,11% (11.08.2023, 14:05)