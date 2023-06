NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

60,14 USD -0,28% (07.06.2023, 15:45)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (07.06.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von HSBC:Carlos Laboy, Analyst von HSBC, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO).Der Analyst sei der Ansicht, dass Coca-Cola in Zeiten der Inflation jetzt ein wesentlich defensiverer Titel sei als in der Vergangenheit. Die kurzfristige Sorge für Coke bleibe jedoch der laufende Steuerstreit, der das Unternehmen bis zu 14 Mrd. an Zahlungen an die Steuerbehörde kosten könnte.Carlos Laboy, Analyst von HSBC, bewertet die Coca-Cola-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 77,00 auf 74,00 USD gesenkt. (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:55,94 EUR -0,83% (07.06.2023, 16:00)