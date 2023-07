Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

56,26 EUR -0,14% (26.07.2023, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

62,01 USD -0,39% (26.07.2023, 15:39)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (26.07.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) unter die Lupe.Coca-Cola habe im zweiten Quartal 2023 trotz schwierigem Marktumfeld beeindruckende Ergebnisse präsentiert und erneut seine Resilienz unter Beweis gestellt. Der Nettoumsatz habe USD 12,0 Mrd. erreicht, ein Anstieg um 6% im Vergleich zum Vorjahr, und somit die Analystenschätzungen von USD 11,7 Mrd. übertroffen. Der organische Umsatz (Non-GAAP) sei sogar um 11% gewachsen. Dieses Wachstum sei hauptsächlich auf Preiserhöhungen von im Schnitt 10% und einen gesteigerten Absatz von im Schnitt 1% zurückzuführen.Die vergleichbare operative Marge (Non-GAAP) habe im zweiten Quartal bei 31,6% gegenüber 30,7% im Vorjahr gelegen. Der Anstieg der vergleichbaren operativen Marge (Non-GAAP) sei in erster Linie auf ein starkes Umsatzwachstum und die Auswirkungen der Neuvergabe von Abfüllbetrieben zurückzuführen, die teilweise durch höhere Marketinginvestitionen und höhere Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr sowie durch Währungseffekte ausgeglichen worden seien. Der adjustierte Gewinn je Aktie sei um 11% auf USD 0,78 gestiegen und habe damit ebenso die Erwartungen von USD 0,72 übertroffen.Ausgehend von den präsentierten Quartalszahlen nehme Coca-Cola eine Anhebung für die Geschäftsziele Jahr 2023 vor. Man hege höhere Erwartungen für das laufende Jahr, bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte solle der Umsatz 2023 jetzt 8 bis 9% zulegen. Bisher sei das Management von 7 bis 8% Umsatzplus im Vergleich zu 2022 ausgegangen. Der Gewinn je Aktie solle um 5 bis 6% steigen statt der zuvor veranschlagten 4 bis 5%.Die Aktie habe nach Bekanntgabe der Ergebnisse positiv reagiert und sei in der außerbörslichen Reaktion um rund 1,0% gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.