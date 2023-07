Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

55,68 EUR -1,17% (26.07.2023, 15:36)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

62,25 USD -0,34% (25.07.2023, 21:59)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (26.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ein Basisinvestment.Coca-Cola habe wieder einmal abgeliefert: Ordentliches Wachstum, übertroffene Erwartungen und angehobene Prognosen. Die Geschäfte würden rund laufen. Als Reaktion auf die Quartalszahlen am Mittwoch schicke der Markt die Aktie im vorbörslichen Handel um 2 Prozent nach oben.Im zweiten Quartal habe Coca-Cola mit 12 Milliarden US-Dollar (rund 11 Milliarden Euro) Umsatz gut 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Die Analysten seien zuvor von einem Erlös von 11,7 Milliarden Dollar ausgegangen. Ein Großteil des Anstiegs sei auf Preiserhöhungen zurückzuführen.Der Gewinn sei um rund ein Drittel auf etwas mehr als 2,5 Milliarden Dollar geklettert. Der Gewinn je Aktie habe bei 78 Cent je Aktie gelegen, was einer Steigerung von 11,4 Prozent im Vergleich zum Q2/22 entspreche. Analysten hätten mit 72 Cent Gewinn je Aktie gerechnet. Die Aktie habe vorbörslich 2 Prozent zugelegt.Zusätzlich habe Coca-Cola nun die Wachstumsprognose angehoben. Der Umsatz solle dieses Jahr 8 bis 9 Prozent zulegen. Bislang sei das Management von 7 bis 8 Prozent Umsatzplus im Vergleich zu 2022 ausgegangen.Aus Sicht des "Aktionär" ist Coca-Cola ein Basisinvestment, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Anleger würden zugreifen. (Analyse vom 26.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link